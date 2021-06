Ibrahimovic: “Ho sofferto per i tanti infortuni. Deluso per il Milan” | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del tema infortuni

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha parlato dei tanti infortuni avuti nella scorsa stagione: "Deluso per l'Europeo? Più deluso per il Milan, perché ho saltato tante partite. Gli infortuni mi hanno fatto soffrire. Avrei voluto aiutare di più, sono uno che normalmente gioca 50 partite l’anno. Forse dovrei essere più realista, chiedere meno al mio corpo, ma non ce la faccio. Poi, certo, sono deluso anche per l’Europeo, ma rientrare in una competizione quando non sono al cento per cento non sarebbe da me. Preferisco restare fuori e fare il tifo per la Svezia". Ecco le altre dichiarazioni di Ibrahimovic.