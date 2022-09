Ibrahimovic: “Futuro da allenatore? Io ho ancora fame di successo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, tornerà in campo ad inizio 2023 ma ha già fatto intendere di non avere alcuna voglia di smettere di giocare a calcio. Questo nonostante il prossimo 3 ottobre compirà 41 anni. Ecco, per esempio, cosa ha detto oggi a 'SportMediaset' su un suo possibile futuro prossimo da allenatore.