Ibrahimovic: “Di nuovo al Milan perché niente è impossibile: ho passione”

Ibrahimovic sul ritorno al Milan: quante motivazioni!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a 'Sport Bladet' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito il suo secondo ritorno al Milan, dopo il biennio vincente 2010-2012, Ibrahimovic ha detto: "Nella mia testa avevo uno scenario ben preciso. La sfida che avevo davanti non è impossibile, perché niente è impossibile, ma era comunque molto difficile in questa situazione. Tutti dicevano: 'Ha 39 anni! Cosa farà lì?'. Ricordo la prima domanda che mi hanno fatto in conferenza stampa quando ho firmato per il Milan: 'Tutti quelli che sono tornati al Milan hanno fallito, perché dovresti riuscirci?'. Io ho semplicemente risposto: 'Perché non ho mai perso la passione per quello che faccio'".