Ibrahimovic: “Ci sono tanti re, ma c’è soltanto un dio e sono io” | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha parlato del suo carattere: "Egoista mi piace, tanti sono re ma c’è soltanto un dio e sono io. Ma senza i miei compagni non vado da nessuna parte e lo so. Quante volte mi sono arrabbiato in questa stagione? Tutti i giorni. Io mi sento vivo così, secondo me non è negativo arrabbiarsi. È anche un modo per far capire quanto tieni a quello che stai facendo e alle persone che ti circondano. Se dici sempre che va tutto bene, che vita è?". Ecco le altre dichiarazioni di Ibrahimovic.