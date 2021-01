Ibrahimovic: “Atalanta in Champions, Milan no: situazione da cambiare”

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Interpellato sul perché il Milan è da tanti anni fuori dal giro dell’élite del calcio europeo, Ibrahimovic ha replicato quanto segue.

"Non è normale. Né per la società, né per i tifosi. Con tutto il rispetto, vedo l'Atalanta in Champions League ed il Milan no e sono venuto per cambiare questa situazione. Io non so cosa sia accaduto per sette anni. Mi sembra chiaro che se non c'è stabilità nel club non può esserci neppure in campo".