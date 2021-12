Ibrahimovic: “A Roma mi gridavano zingaro, ma l’arbitro ha ammonito me”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato del razzismo negli stadi

Zlatan Ibrahimovic, giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Ibrahimovic si è soffermato sul tema razzismo negli stadi italiani: "L’ultima volta è successo a Roma. Per l’esultanza dopo un gol. Cinquantamila persone mi gridavano zingaro, e l’arbitro ha ammonito me. L’Italia un Paese razzista? Il razzismo c’è dappertutto. Anche in Svezia. Ecco le altre parole di Ibrahimovic.