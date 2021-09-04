Beppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan di Pioli

Salvatore Cantone

Giuseppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Iachini ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli: "Il Milan può essere più che una sorpresa una conferma. E’ il club che numericamente ha preso più giocatori e tutti buoni. E ideali per il gioco di Pioli". Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita. Le ultime.

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