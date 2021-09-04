Giuseppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Iachini ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli: "Il Milan può essere più che una sorpresa una conferma. E’ il club che numericamente ha preso più giocatori e tutti buoni. E ideali per il gioco di Pioli". Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita. Le ultime.

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