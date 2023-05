Huiberts: “Grande interesse per Kerkez, abbiamo anticipato le mosse”

Le parole di Max Huiberts su Milos Kerkez

"Quando ci sono due o tre club interessati a un giocatore, non sempre prendi sul serio l'idea che possa andare via. Ma in questo caso ci sono così tanti club interessati che non si possono ignorare. L'interesse per Kerkez è così grande che abbiamo cercato di anticipare le mosse ingaggiando David Wolfe".