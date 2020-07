Hübner: “Date tempo a Tonali: non può cambiare subito le partite”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dario Hübner, ex attaccante in Serie A con le maglie di Brescia, Piacenza, Ancona e Perugia, ha parlato di Sandro Tonali, gioiello del Brescia, classe 2000, conteso dalle big del nostro calcio, Juventus, Milan e Inter. Ecco le dichiarazioni di Hübner su Tonali ai microfoni di ‘Taca La Marca‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio Musica Television‘.

“È un giovane con ampi margini di miglioramento. Ha fatto bene in Serie B, benino in Serie A, lo farei crescere ancora un poco e non sono d’accordo con il paragone con Andrea Pirlo: sono due giocatori completamente diversi, ma sicuramente è un calciatore di ottima prospettiva. Bisogna dargli tempo: se pensiamo di vederlo l’anno prossimo nel Milan, nell’Inter e nella Juventus, credere che sia subito in grado di cambiare le partite sarebbe sbagliato“. IL MILAN, INTANTO, TORNA A PENSARE AD UN VECCHIO AMORE PER IL CENTROCAMPO >>>

