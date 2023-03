Hojlund: “Smalling il difensore più forte affrontato, ma quelli del Milan..”

Rasmus Hojlund , attaccante dell' Atalanta , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube della Lega Serie A. Interrogato su chi siano stati i difensori più forti affrontati in campionato, il danese ha risposto che il più complicato è stato Chris Smalling , ma ha menzionato anche il reparto arretrato del Milan . Di seguito le sue parole.

Le parole di Rasmus Hojlund sulla difesa del Milan

"Sicuramente chi mi ha fatto penare di più quest'anno è Chris Smalling. Mi ha battuto in intelligenza tattica, furbizia e velocità. Non riuscivo ad impormi fisicamente: ci ho provato in altri modi, ma senza successo. Anche la partita contro il Milan è stata difficile, ho affrontato difensori davvero forti. Io sono bravo ad infilarmi nello spazio, ma erano velocissimi e sapendo questa cosa li dovevo sempre tenere d'occhio, stando molto attento".