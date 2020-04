Higuain: “Andai al Milan perché la Juventus mi cacciò”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette Instagram, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi più che una diretta social, Gonzalo Higuain ha parlato in a Marca dall’Argentina, dove è al momento, ma comunque tramite un telefonino o computer.

Il 'Pipita' ha ammesso di aver pensato al ritiro dal calcio, ma non solo. Ora ha parlato del suo trasferimento, fallimentare, dalla Juventus al Milan nell'estate del 2018: "Non volevo stare un minuto di più in una società dove c'era De Laurentiis, e così fu Juve. Quando andai al Milan, invece, fu la Juve a darmi una 'pedata': arrivò Cristiano Ronaldo e mi dissero che volevano salire di livello, quindi mi mandarono via".