Helveg: “Kjaer? Capitano e leader. Il periodo al Milan gli ha dato fiducia”

Thomas Helveg, ex difensore del Milan, ha parlato del connazionale e calciatore rossonero Simon Kjaer. Queste le dichiarazioni

I paragoni col 1992 si sprecano: "La differenza è che negli Europei del 1992 non c'erano tante squadre (appena 8 alla fase finale, ndr) e la strada era molto più corta rispetto a oggi, per cui sicuramente furono bravissimi ma anche un po' fortunati. Con un format come quello attuale la fortuna non può fare la differenza sempre, devi avere un certo livello per arrivarci. Se loro riescono ad arrivarci vuole dire che la qualità ha avuto un bel po' da dire e questo vale per tutte le squadre".

Il capitano Kjaer è un po' il simbolo di questa Nazionale. Anche al Milan è stato uno degli attori principali del ritorno in Champions League: "Non posso che portare grande rispetto nei suoi confronti, perché anni fa non era una colonna importante come oggi. Aveva delle difficoltà durante delle partite però io credo che il suo periodo al Milan gli abbia dato fiducia e soprattutto calma. Non è solo capitano, ma leader è diventato un leader ed è uno che non trema. Ripeto, grande rispetto per lui".