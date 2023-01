Hauge non trova pace, il Gent: “Sarà trovata una soluzione”

Uno dei giocatori che meno hanno lasciato il segno in questi ultimi anni al Milan è senza ombra di dubbio Jans Petter Hauge . Il norvegese, acquistato dal Diavolo dopo aver subito un suo gol contro il Bodo/Glimt , al di là di qualche rete, di cui una anche importante con il Napoli , ha giocato poco in rossonero.

"Sarà trovata una soluzione". L'esterno ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione: solo 18 presenze e 0 reti messe a referto. Il destino di Hauge è nelle mani dell'Eintracht Francoforte che ne detiene il cartellino dopo averlo acquistato dal Milan. Per il norvegese, dopo alcune scintille fatte vedere in rossonero, non è mai arrivata la consacrazione e forse non ha trovato ancora la giusta squadra dove esprimere al massimo il suo livello di gioco. Staremo a vedere cosa gli riserverà il futuro da qui in avanti.