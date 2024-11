Hamsik e il retroscena sul Milan: “Allegri stravedeva per me, ma…”

Slovan Bratislava-Milan, Hamsik avverte: "Non sarà facile. Allegri mi voleva, ma..."

"Qui sono nato e diventato giocatore. Il mio primo gol vero l’ho segnato a 5 anni nella scuola calcio locale, dove ho fatto tutta la trafila giovanile fino a quando mi hanno notato i dirigenti dello Slovan, che oggi sfida il Milan in Champions. Poi ho lasciato la Slovacchia e anche Napoli mi ha rubato il cuore. Le mie radici però sono sempre rimaste qui. Per questo ci sono tornato. È vero che lo Slovan arriva alla sfida di stasera con il Milan a zero punti, ma il debutto nella Champions se l’è meritato superando 4 turni di qualificazione: non un risultato di poco conto. Esserci è già bello e lo stadio di Bratislava è sempre sold out. Per i rossoneri non sarà facile".