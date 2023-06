Gundogan indeciso? Mertesacker ci crede: “Arteta lo conosce bene”

Dopo la vittoria della Champions League, Ikay Gundogan ha parlato del suo futuro. Per Mertesacker spinge per un futuro all'Arsenal

Ikay Gundogan, centrocampista in scadenza di contratto col Manchester City, ha parlato del suo futuro dopo la vittoria della Champions League, glissando. Sul tedesco ci sono state voci anche di un possibile interessamento del Milan, ma l'ex difensore dell'Arsenal, Per Mertesacker, crede fermamente nella possibilità di vedere il centrocampista con la maglia dei gunners, anche per la vicinanza con l'allenatore Arteta, ex assistente di Guardiola. Ecco le parole dell'ex calciatore all'emittente tedesca ZDF.