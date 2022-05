Guidolin: “Verona aggressivo, ma il Milan ha più qualità”

Francesco Guidolin ha analizzato in esclusiva per La Gazzetta dello Sport la sfida fra Hellas Verona e Milan, sfida decisiva per lo Scudetto

Matteo Mosconi

Uno dei guru del calcio italiano, Francesco Guidolin, ha parlato alle colonne della Gazzetta delloSport, soffermandosi sulla prossima sfida fra Hellas Verona e Milan.

"Non avevo nemmeno 18 anni ed ero un giovane dell'Hellas Verona, che mi aveva comprato dal Giorgione di Castelfranco Veneto", esordisce l'ex allenatore dell'Udinese parlando della "Fatal Verona" del 1973.

"Ma non è assolutamente detto che la storia debba ripetersi", dice Guidolin. "Quel Milan era stanco, veniva dalla vittoria in Coppa delle Coppe contro il Leeds. Questa squadra invece è in salute, Pioli sa cosa deve fare e come deve farlo. Stefano ha portato il Milan ad un livello altissimo in poco più di due anni. E' stato molto bravo".

L'allenatore, attualmente commentatore tecnico a Dazn, si sofferma anche sulle qualità dell'Hellas Verona: "L'Hellas è una squadra molto combattiva. Il Milan dovrà restituirgli aggressività, andando a sua volta a prendere alto i ragazzi di Tudor. I rossoneri dovranno pareggiare l'intensità dei veronesi per far prevalere la maggior cifra tecnica".

Chiosa finale su chi potrebbe decidere la sfida: "Nel Verona Barak e Caprari sono giocatori difficili da leggere, mentre nel Milan sono calcisticamente innamorato di Tonali. Anche Leao e Giroud saranno fondamentali. Chi vincerà lo Scudetto? Difficile prevederlo, lo meriterebbero sia Pioli che Inzaghi". Milan, le top news di oggi: esclusiva Padovan, Ibra e il suo futuro.

