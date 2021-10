Guidolin: “Milan figlio della saggezza e della competenza di Pioli”

Francesco Guidolin, ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli

Francesco Guidolin, in un'intervista rilasciata in un'esclusiva ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli. "Il Napoli è la squadra che gioca meglio? Sì, ma il Milan non è da meno. Questo Milan che è figlio della saggezza e della competenza di Stefano Pioli è un piacere guardarlo, anche perché gioca divertendosi".