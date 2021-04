Guerra (Vicedirettore OMS): “Riaprire gli stadi a chi è vaccinato” | News

Ranieri Guerra, vicedirettore dell'OMS e membro del CTS, ha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi

Ranieri Guerra, vicedirettore dell'OMS e membro del CTS, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Guerra ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi: "Ricordiamo che l'Italia ha optato di vaccinare classi lavoratrici specifiche. Approccio corporativo porta poi alla antipatica usanza degli amici degli amici. Non si è vaccinato prima le categorie a rischio e per fascia di età. AstraZeneca ha avuto un percorso travagliato accompagnato da una comunicazione imbarazzate. Il vaccino vale ed è ottimo ed ha dimostrato degli effetti collaterali bassi. Le proporzioni di rischio sono basse e sappiamo da cosa dipendono. Ad oggi il vantaggio è maggiore. Ad oggi il vaccino non è impedito viene solo raccomandato al di sopra di una certa età ma non viene sconsigliato. Riaprire gli stadi? La presenza deve essere proporzionale alla capienza e chi va alla partita deve essere vaccinato".