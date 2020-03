Guerini: “Rangnick allenatore e ds? Difficile in Italia, vi spiego”

NEWS MILAN – L’ex allenatore Vincenzo Guerini, intervistato dai colleghi di Tuttosport, ha parlato di Ralf Rangnick. Il tedesco dovrebbe arrivare al Milan la prossima stagione, per volontà di Ivan Gazidis, e ricoprire il doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore. Una posizione inedita per la Serie A.

“Non sarà facile per Rangnick, fra i due incarichi c’è una bella differenza: l’allenatore è un uomo solo, il dirigente no. L’allenatore paga sempre per primo gli errori di tutti; il dirigente invece nove volte su dieci riesce sempre a salvarsi e a salvaguardarsi o comunque anche in caso di errori riesce sempre a concludere una stagione. Non lo sostengo io, è la storia che lo dice“.

Il calcio italiano in tal senso è parecchio insidioso per Rangnick: “Stando così le cose, dunque, e considerando la realtà del nostro calcio mi pare difficile ricoprire contemporaneamente i due ruoli. Nel caso di Rangnick, parliamo di un tecnico straniero al debutto in Italia, oltretutto non giovanissimo. Ebbene, il nostro calcio è una brutta bestia, molto ma molto diverso da quello di altri Paesi. È un calcio che tritura pure chi è mentalmente forte, dove se perdi tre gare già cominciano a parlare di esonero. Va detto poi che questo Milan mi sembra ancora in fase di assestamento, una situazione la cui durata è difficile adesso da quantificare”.

