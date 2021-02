Premier League, Guardiola parla di Ancelotti

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton. Ecco cosa ha detto.

"Ancelotti? Sogno che un giorno la mia vita sia come quella di Carlo Ancelotti, in cui tutto è calmo e tranquillo. Come un Buddha, con serenità nella buona e nella cattiva sorta".