Graziani: “Zaniolo? Ancora oggi non sappiamo se è carne o pesce”

"La Roma deve capire se investire seriamente su Zaniolo, oppure metterlo sul mercato per recuperare soldi per fare una squadra anche più competitiva, chi lo sa. Zaniolo non sappiamo ancora oggi se è carne o pesce. A volte è strepitoso in campo, a volte si assenta e gioca per conto suo. La Roma deve capire se farne un punto fermo oppure no".