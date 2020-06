Graziani: “Non è mai morto nessuno giocando di pomeriggio in estate”

ULTIME NEWS – Francesco Graziani, detto ‘Ciccio’, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva commentando la ripartenza del mondo del calcio.

Ecco le parole di Graziani: “La Serie A è molto legata agli orari televisivi, ma non penso che sia un problema giocare al pomeriggio, non è mai morto nessuno. Ora l’importante è ripartire con il campionato, non è questo il problema. Pubblico? Teoricamente si potrebbe fare con 5-6 metri di distanza fra i tifosi. Per ora sembra che i numeri confortino, ma dobbiamo andarci piano. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Poi ci si inizierà a pensare”.

Nel frattempo il Milan sta cercando di arrivare ad un difensore centrale della Fiorentina.

