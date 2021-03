Gotti: “Scudetto, Inter favorita sul Milan: ecco perché” | News

Gotti parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli in un'intervista concessa ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Ritengo sia favorita l'Inter per l'identità raggiunta dalla squadra, che può contare su meccanismi consolidati e ha la possibilità di concentrarsi solo sul campionato", le parole dell'allenatore dei friulani sul tema.