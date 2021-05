Gomis: “Maignan? Ottimo portiere. Ecco la sua caratteristica principale”

Alfred Gomis, portiere del Rennes, ha parlato di Mike Maignan nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Alfred Gomis, portiere del Rennes ex estremo difensore dello Spal, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Gomis ha parlato di Mike Maignan , neo portiere del Milan" È un ottimo portiere, molto sicuro di sé, con grande capacità fisica. Bravo sulla linea di porta, trasmette molta sicurezza alla difesa e al resto della squadra. Non gli può che far bene, la scuola italiana è diversa e arricchirà il suo bagaglio: scoprirà tecniche di base

«Non mi sorprende perché è un tipo molto freddo davanti all’attaccante. I rigori sono una lotteria per chi li tira ma anche per chi li para. Serve molto studio, un po’ di fortuna e appunto sangue freddo come il suo, per aspettare all’ultimo prima di buttarsi, senza dare indizi all’avversario».