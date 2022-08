Giuseppe Rossi: “Mbappé idolo bambini, per me Gullit e van Basten”

Intervistato da AM, inserto di Tuttosport, Giuseppe Rossi ha parlato della sua infanzia e del suo passato, citando Gullit, van Basten e Weah. Queste alcune delle dichiarazioni dell'attaccante: "Mbappé è l’idolo dei bambini, un po’ come lo sono stati per me Gullit, Van Basten e poi Weah. Il rimpianto più grande? Pur avendo giocato 30 partite con la maglia dell’Italia, mi mancano Europeo e Mondiale. La mia migliore stagione? Quella al Villarreal nel 2010/11. In quella stagione ho avuto continuità e sono esploso segnando ben 32 gol tra Liga ed Europa League. In Spagna, dopo Messi e Ronaldo c’ero io, infatti in quel periodo mi cercavano tutte le big". Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?