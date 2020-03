Milan Primavera, Giunti: “Ho sentito lo staff e tutta la squadra”

NEWS MILAN – Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha parlato a Milan TV. L’intervista completa verrà pubblicata domani pomeriggio alle ore 17, ma questa sera i colleghi dell’ANSA hanno pubblicato una breve anticipazione.

Giunti con il suo Milan Primavera ha già vinto, prima dello stop causa coronavirus, il campionato Primavera 2. Queste le sue dichiarazioni: “Il campo in questo momento non ce lo può dare nessuno ma la tecnologia ci permette di essere più vicini di quanto non lo siamo in realtà. Sento lo staff, ho fatto un giro di telefonate con i ragazzi. Avevo voglia di sentire le loro voci. Abbiamo parlato anche di argomenti che esulano dal calcio, molti di loro hanno la maturità”. Anche Stefano Pioli ha commentato la situazione attuale tra calcio e coronavirus: l’intervista >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android