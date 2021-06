Giuliani: “Donnarumma numero uno assoluto, lo ha dimostrato”

Laura Giuliani, prossimo portiere del Milan Femminile, ha commentato la prestazione di Gianluigi Donnarumma in Italia-Svizzera

"Fino al 63° non ha dovuto fare alcuna parata, ma appena è stato chiamato in causa ha risposto presente. Da queste cose si vede un grande portiere. Dopo una stagione giocata a porte chiuse si può correre il rischio di farsi distrarre dal pubblico, ma Donnarumma ha dimostrato di essere un numero uno assoluto".