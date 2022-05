Giroud, la dichiarazione d’amore: “Il Milan la ciliegina sulla torta”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'L'Equipe' che uscirà domani. Il titolo è già molto significativo

Se si guarda dal punto dei vista dei numeri alla stagione di Olivier Giroud, allora il voto non può essere eccellente. Ad uno sguardo più attento, però, il francese ha sempre messo lo zampino nei momenti che contavano davvero. I suoi 9 gol in campionato in 26 presenze, ad uno sguardo più attento, hanno rappresentato oro colato per il Milan. Basti pensare alla doppietta nel derby di Serie A, che ha permesso ai rossoneri di rimanere attaccati ad una lotta scudetto che stava scivolando via.