Giroud: “Ho adorato dei giocatori del Milan, è un grande club”

Olivier Giroud, in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan. Sul futuro però non vuole sbilanciarsi. Le dichiarazioni

Il rinnovo di Olivier Giroud con il Chelsea ha lasciato tutti un po' spiazzati. L'attaccante francese è accostato al Milan da diverse settimane; la società, infatti, lo ha individuato come possibile rinforzo per l'attacco. Proprio del club rossonero ha parlato il giocatore in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni con tanto di dribbling sul suo futuro: "Ho adorato dei giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerò del mio futuro, il Chelsea ha attivato ad aprile l'opzione unilaterale di prolungamento del contratto e l'hanno annunciato. Il mio futuro nel club? Non ne parlerò, ora sono concentrato sull'Europeo.