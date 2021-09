Giovanni Galli: “Maignan? Stilisticamente è da rivedere, ma…” | News

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Galli ha parlato di MikeMaignan, estremo difensore rossonero: "Stilisticamente è da rivedere, però è efficace, forte fisicamente, molto elastico: la scuola italiana gli servirà per migliorare nella tecnica di base, come è successo storicamente con Taffarel, Dida, Alisson e lo stesso Szczesny. A questo va aggiunto un dato di fatto non banale, perché Maignan aveva il compito delicato di sostituire Donnarumma e di debuttare in un grande club: la sua struttura mentale gli ha subito permesso di far vedere le sue qualità".