Gilardino: “Mondiali 2006? Emozionanti, ma ora battiamo il Coronavirus”

ULTIME NEWS – In un’intervista rilasciata a La Stampa, Alberto Gilardino, ora allenatore della Pro Vercelli, ha commentato anche la scelta di Sky di trasmettere nuovamente le partite che hanno visto protagonista l’Italia nei Mondiali del 2006.

Queste le parole di Gilardino: “Sono stato spettatore in prima fila e mi sono emozionato ancora oggi dopo quasi 14 anni, anche se io sono uno che non vive di ricordi. È stata una bella idea quella di Sky, una valvola di sfogo in questo momento difficile per tutto il nostro paese. Un invito a restare a casa che ha portato positività e serenità. Da quelle immagini ho tratto tanti spunti per la vita di oggi: riusciremo a vincere anche stavolta. Noi a Berlino non eravamo favoriti, ma siamo riusciti ad alzare al cielo la coppa. Era un momento difficile per il calcio italiano e ne siamo usciti vincitori. Anche questo è un momento duro per il nostro paese, ma dobbiamo cercare di uscirne vincitori battendo il Coronavirus“.

E per quel che riguarda la Serie A e la ripresa delle partite le ultime notizie parlano di stop totale. Continua a leggere per non perderti nulla al riguardo >>>

