Gilardino: “Leao va aspettato. Mi fido di Boban e Maldini che lo hanno preso”

NEWS MILAN – L’ex attaccante di Milan, Parma, Bologna e Palermo, tra le altre, Alberto Gilardino ha rilasciato una bella intervista pubblicata questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex bomber rossonero ha risposto anche ad una domanda su Rafael Leao, arrivato per una cifra importante esattamente come fu nel caso di Gilardino.

“Oggi investire su un giovane costa molto di più – ha detto il tecnico della Pro Vercelli -. Leao arriva da una realtà diversa e va aspettato, ma se Maldini e Boban hanno puntato su di lui significa che c’è materiale su cui lavorare. Su Hernandez e Bennacer hanno avuto ragione”, ha concluso Gila. L’attaccante portoghese, per altro, non se la sta passando benissimo, per via della causa in corso con lo Sporting Lisbona. Per sapere le ultime novità e di cosa parliamo, continua a leggere>>>

