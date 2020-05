Gianni Di Marzio: “Rangnick novità per la Serie A. Ecco cosa penso”

ULTIME NEWS – Il pensiero di Gianni Di Marzio circa Ralf Rangnick e la possibilità di venire al Milan dalla prossima stagione. Il manager tedesco ha anche rilasciato recentemente alcune dichiarazioni, che subito hanno portato la risposta di Paolo Maldini.

“Non mi sono piaciute le dichiarazioni – riferisce a Tmw Radio -. Rangnick per me ha già firmato con i rossoneri. Mi sembra un personaggio scomodo il tedesco. Lo dimostra il suo curriculum. E’ un allenatore bravo, ma un tipo di tecnico che non siamo abituati ad avere in Italia. Non so se riuscirà ad adattarsi nel nostro Paese. Io sono per Maldini”. Intanto novità sulla ripresa degli allenamenti in Serie A >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓