Gianni Di Marzio: “Berardi al Milan non sarebbe valorizzato” | News

Gianni Di Marzio, in collegamento con TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha parlato di DomenicoBerardi. L'attaccante del Sassuolo è stato accostato al Milan nelle ultime ore: "Credo che sia Berardi che Locatelli dovrebbero ringraziare De Zerbi che li ha sistemati bene mentalmente soprattutto. Le big sono coperte come esterni, vedi il Napoli. Al Milan Berardi non sarebbe valorizzato. Per me dovrebbe andare in Premier".