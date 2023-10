Genoa-Milan, l’analisi di Adani: “Pioli ha giocato con 4 punte”

"Il Milan, al minuto 66 entra Calabria per Florenzi. E Giroud? Per Jovic? No, per Adli. Toglie un centrocampista. Probabilmente nessuno ha capito quel che ha detto Calabria in telecamera, io ho capito: costruzione tre più due. Non ha detto ‘Ci mettiamo 4-2-4′. Quando sullo sviluppo dell’azione Musah si allarga con Pulisic che entra, il Milan ha quattro punte in area. Pulisic, Leao, Giroud e Jovic, che aveva fatto poco ma l’ha tenuto. Sai cosa vuol dire? Che 4 punte non si marcano. Lascia stare com’è venuto il gol, ma quattro punte non si marcano. Non due piccoli che girano, se vuoi crossare ci vogliono le punte. La palla è rimasta lì e all’87’ il Milan ha vinto la partita. E mi risulta che anche lui veniva da una partita dispendiosa come col Borussia Dortmund…". LEGGI ANCHE: Milan, Pioli miglior allenatore della storia rossonera. Un dato lo certifica