Gazidis: “Stadio? Resto ottimista: per il Milan e per il calcio italiano”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milano con l'Inter di 'Suning'

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , ha parlato, in un'intervista esclusiva ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, della possibile realizzazione del nuovo stadio in collaborazione con l' Inter . Queste le dichiarazioni di Gazidis: "Se riusciremo a costruire il nostro stadio qui a Milano , rendendolo uno dei migliori al mondo - il più bello in assoluto - potremo dare inizio a qualcosa di importante anche per l’ Italia ".

Il gruppo 'Suning', proprietario dell'Inter, sembra essere in difficoltà. Lo stadio si farà? Così Gazidis: "Resto ottimista. Non solo per il Milan, ma per il calcio italiano in generale. La Juventus con il suo stadio è stata dominante. Con una concorrenza più ampia e finanziariamente solida, il livello complessivo salirà. L'altra cosa che il calcio italiano deve fare è pensarsi al futuro e al di fuori dei propri confini mentali e culturali. Quando l'Inghilterra smise di guardare soltanto in casa, rinunciando alla storica autoreferenzialità, spiccò il salto decisivo".