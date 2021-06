Gazidis: “Ibrahimovic? O lo ami o lo odi. Il leone se lo sente addosso”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni sul fuoriclasse svedese

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic .

"È stato sorprendente conoscere Ibra. È straordinariamente divisivo: o lo ami o lo odi. Penso che investa su questa caratteristica per motivare se stesso. È un uomo molto intelligente e ha anche un lato soft, che esprime nel rapporto con la squadra. Non è sufficiente ruggire come un leone sul campo per guadagnarsi il rispetto dei compagni. Sono molto utili i momenti - diciamo così - di tenerezza. Una parte di lui è destinata all’immagine pubblica. Prevale comunque la componente motivazionale: Ibra non si accontenta mai, è sempre sopra le righe, il leone se lo sente addosso. E ovviamente non pensa di essere Dio".