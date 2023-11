Ex Milan, Gattuso è una furia: “Come si può giocare così male”

Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, si è sfogato dopo il pareggio del Marsiglia contro lo Strasburgo in Ligue 1

Gennaro Gattuso , ex giocatore e allenatore del Milan , sta vivendo un'altra avventura, stavolta sulla panchina del Marsiglia . La squadra galleggia a metà classifica e ieri ha pareggiato contro lo Strasburgo per 1-1. Una vittoria manca da quattro giornate di Ligue 1. L'ex rossonero si è sfogato nel post partita. Ecco le sue parole riprese da Ouest France e riportate da Tuttomercatoweb.

"Non possiamo permetterci di presentare prestazioni come questa. Preferisco perdere 4-0, lo accetterei più facilmente. Mi assumo le mie responsabilità ma non capisco come possa una squadra giocare un primo tempo con quella qualità e poi giocare così male nel secondo. Penso sia stato il peggior secondo tempo da quando sono qua. Sono amareggiato e mi aspetto di più. Aspetto una reazione molto chiara. Mi aspetto continuità, non prestazioni isolate. Una partita non dura 45 minuti. Devi affrontarla con un il giusto stato d'animo".