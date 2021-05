Gasperini: “SuperLega? C’è bisogno di organizzazione uguale per tutti”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato del progetto SuperLega e del suo futuro. Queste le dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato del progetto SuperLega e del suo futuro. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "SuperLega? Sicuramente c'è molta incertezza per quanto riguarda le coppe e anche i campionati. Il calcio ha bisogno di un'organizzazione uguale per tutti, che possa permettere, pur con le differenze tra le società, di favorire chi riesce le cose in modo adeguato ed ottenere risultati, altrimenti è veramente difficile. Futuro? Io ho un contratto lunghissimo e sto veramente bene. Ogni giorno escono contatti, ma non ho davvero nessun contatto. E motivo di soddisfazione ma se ci fosse una persona che vuole parlare con me ci vedremo dopo la fine del campionato, ma prima parlerò con il presidente".