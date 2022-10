Gasperini: “Scudetto? Il mondo del calcio spinge verso squadre più seguite”

1 di 1

GASPERINI SU SCUDETTO E COPPA ITALIA

Visto l'inizio di stagione che vede l'Atalanta seconda in classifica, la domanda sorge spontanea: può ambire allo scudetto? Ne ha parlato Gian Piero Gasperini, che però risponde in maniera un po' criptica. "Il mondo del calcio", a suo avviso, spingerebbe verso squadre con più seguito e, per questo motivo, la vittoria del campionato risulterebbe quindi molto difficile. Diverso è il discorso relativo alla Coppa Italia: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Radio Rai'.

Le parole di Gasperini

Siete in corsa per lo scudetto? "Il mondo del calcio spinge in tutt'altre direzioni, verso squadre con più seguito, che sembra il primo requisito per competere. Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo scudetto. Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Punteremo alla Coppa Italia. Per quanto mi riguarda, arrivare in Champions per tre anni vuol dire aver acceso tutti i riflettori".

La Coppa Italia è il vostro grande obiettivo per questa stagione? "È chiaro che la Coppa Italia sia il traguardo più raggiungibile. Non è che possiamo mettere l'obiettivo di vincere il campionato. Poi le coppe europee sono più difficili da conquistare anche se l'anno scorso la Roma ha vinto in Conference. Le squadre italiane in Europa sono in difficoltà. In Coppa Italia siamo arrivati in finale due volte, senza vincere. Ma è la coppa più raggiungibile".