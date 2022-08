Gasperini: “Milan? Incontriamo i campioni in carica con merito”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato dell'impegno contro il Milan, previsto per la seconda giornata di Serie A. Il match di Bergamo andrà in scena sabato 20 agosto, ma l'allenatore orobico ha già detto la sua sugli avversari ai microfoni di DAZN: "Grande occasione per Bergamo, incontriamo i campioni in carica con merito, sarà una partita complicata per entrambe, anche se siamo solo ad agosto". Milan, le top news di oggi: Casotti in esclusiva. Krunic, presto il rinnovo.