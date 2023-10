Gasperini: “De Ketelaere scommessa facile. Gratificato dal ruolo”

Sul vederlo come punta: "Perché è gratificato soprattutto dalle cose che fa in attacco. È l’indole che detta il ruolo. Anche se Charles lavora molto. Anzi, questa è stata la sorpresa. Non pensavo che corresse così e facesse tanto volume. Sembra che non abbiano emozioni. Sono sempre sereni, nel bene e nel male. Charles è un ragazzo sveglio, intelligente, di valori. Dobbiamo aiutarlo a emozionarsi, a sentirsi la squadra addosso". LEGGI ANCHE: Milan, Krunic incontro per il rinnovo. C’è ancora distanza