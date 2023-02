Gasperini: “Abbiamo delle qualità che possono infastidire Theo e Leao”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Atalanta , Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di infastidire alcuni rossoneri, come Theo Hernandez e Rafael Leao . L'allenatore della Dea ha inoltre parlato di una vecchia conoscenza come Simon Kjaer , spiegando i motivi per cui non si era inserito quando giocava a Bergamo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Gian Piero Gasperini su Theo Hernandez e Rafael Leao

"Kjaer è un ragazzo molto positivo, ha fatto bene al Milan. Non so se domani giocherà. Quando lo ha acquistato l'Atalanta avevamo degli equilibri tattici importanti e dei giocatori forti, non si è inserito per un discorso tattico. Leao-Theo? Come ho già detto prima, abbiamo delle qualità che possono dargli fastidio, vedremo domani in partita. Io sono molto curioso di vedere questo nuovo confronto con una big soprattutto per come riusciamo ad esprimerci".