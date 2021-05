Ganz: “Il Milan è uno stile di vita, devo essere bravo a farlo capire”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato dell'importanza dei colori rossoneri non solo sul campo, ma come stile di vita

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato dell'importanza dei colori rossoneri non solo sul campo, ma come stile di vita. Queste le dichiarazioni rilasciate al profilo Instagram d 'Harmont & Blaine', sponsor ufficiale del Diavolo: "Il Milan è uno stile di vita. Ci deve essere grande senso di esperienza. Da tecnico del Milan devo essere bravo a far capire che la maglia del Milan si indossa 24 ore su 24 e non solo durante gli allenamenti e la partita".