Ganz: “Il 3-4-3 di Zaccheroni? Eravamo tutti fuori posizione…”

MILAN NEWS – Maurizio Ganz, ex calciatore e attuale allenatore del Milan Femminile, ha raccontato qualche retroscena sulla stagione 1998-1999, che vide i rossoneri conquistare lo Scudetto numero 16. Ecco le sue dichiarazioni in diretta Instagram con Mauro Suma: “Nel 3-4-3 di Zaccheroni l’unico che giocava nella sua posizione era Bierhoff. Noi facevamo fatica, io, Weah, Leonardo e Boban. Quando ci chiedevano i giornalisti della posizione rispondevamo sinceramente. Poi cambiammo il modulo e vincemmo il campionato. Forse avevamo ragione noi. La Lazio ha sempre avuta in mano la vittoria finale, poi le sconfitte contro Inter e Juventus furono decisive. Fondamentale fu la vittoria per 2-0 in casa della Juventus”. Per leggere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

