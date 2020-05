Gallinari: “Grazie Milan, bellissimo concerto e nobile iniziativa” (VIDEO)

NEWS MILAN – Il campione NBA Danilo Gallinari ha pubblicato un video social di ringraziamento per quanti si stanno battendo contro l’emergenza coronavirus. I medici e gli operatori sanitari sempre in prima linea, e chi invece sta facendo donazioni per aiutare economicamente chi ne ha più bisogno.

Un ringraziamento da Gallinari anche per il Milan, per aver organizzato il concerto di beneficienza: “bellissimo concerto e la nobile iniziativa!“, scrive il cestista, nonché grande tifoso rossonero. E a proposito di Milan, sono emerse indiscrezioni per certi versi clamorose sul futuro calciomercato del club >>>