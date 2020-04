Galliani, ecco la mia TOP 11 italiana: “Il modulo è il 4-3-1-2”

NEWS MILAN – La TOP 11 italiana più forte di tutti i tempi secondo Adriano Galliani? Eccola qui, il modulo di riferimento è il 4-3-1-2, poi con i campioni scelti, ogni modulo è superfluo. Molto Milan, ma non solo. Ecco le sue scelte, rivelate ai microfoni di Radio Deejay.

TOP 11 italiana di Galliani: “Buffon in porta, Bergomi a destra e Maldini a sinistra; centrali Nesta e Baresi. Pirlo play, Tardelli e Gattuso mezzali. Baggio dietro le punte, in attacco Totti–Del Piero“. Sull’allenatore non si è espresso, ma la scelta sarebbe certamente ricaduta su uno tra Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti. Il Milan è la squadra più rappresentata, con 4 giocatori su 11 (più Baggio).

Relativamente alla ripresa del calcio in Italia, ha invece dichiarato: “Chi decide è la comunità scientifica, c’è la speranza del 4 maggio ma solo per gli allenamenti a porte chiuse. Speriamo che questa data possa essere rispettata, preghiamo per questo. Superata questa fase bisognerà affrontare il dramma economico di questo Paese, che è ultimo in tutte le classifiche”. Intanto uno degli ultimi giocatori rossoneri legati a Galliani, è tornato a parlare del Milan e della sua nostalgia >>>