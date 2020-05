Galliani: “Nel 2016 volevamo Zielinski: ecco perché andò al Napoli”

MILAN NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ed oggi al Monza, ha parlato dei tanti incroci passati con l’Udinese in un’intervista a ‘Il Messaggero veneto’. Il dirigente ha parlato, tra le altre cose, anche del passaggio sfumato di Piotr Zielinski in rossonero nel 2016: “Affare mancato? Quello di Zielinski. Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo”.

