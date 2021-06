Galliani: “Nazionale? Il cuore batte per gli ex giocatori del Milan”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato degli ex calciatori del Milan, protagonisti oggi in Nazionale

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato degli ex calciatori del Milan, protagonisti oggi in Nazionale. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "Chi le piace di più in questa Nazionale? Il cuore batte lì: Gigio, Locatelli e Pessina, quest'ultimo pagato 30 mila euro. Quel giorno decisi di aiutare i dirigenti del Monza ma il club fallì lo stesso. Pessina venne al Milan, sono amico del suo papà e del suo nonno, mi dispiace tanto che questi giocatori del nostro settore giovanile se ne siano andati".