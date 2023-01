Galliani: “Non credevo al pari contro l’Inter, ecco perchè ho esultato”

Le parole di Adriano Galliani

"Da giocatore lo incontro in un Varese-Monza del 1969/1970: la vincente sarebbe andata in Serie A e vinse il Varese 2-1 con anche un gol di Ariedo. Appena sono diventato dirigente del Monza nel 1975 prendiamo Braida dal Palermo e vinciamo il campionato di Serie B. Esultanza in Monza-Inter? Non ci credevo al pareggio, ero abituato ai derby col Seregno. Dicevo "Ma no, ma no", non urlavo "Milan". Non sarà mai una sfida contro Ariedo, è solo Cremonese-Monza".